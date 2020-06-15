Максим Степанов у Всесвітній день донора крові: Здана вами кров може врятувати чиєсь життя
14 червня Міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день донора крові. Якраз напередодні, 10 червня, Уряд підтримав ініціативу МОЗ і врегулював питання забезпечення донорською кров’ю в Україні. Бути донором – це почесно і престижно, запевнив на брифінгу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“На попередньому засіданні Уряду ми врегулювали питання щодо забезпечення донорською кров’ю в Україні. Це стосується як загальних закладів охорони здоров’я, так і закладів, які знаходяться в структурі СБУ, МВС та Міністерства оборони. Цим актом ми гарантуємо забезпечення донорською кров’ю всім громадянам України. Я хочу звернутися до всіх українців. Здавайте кров, ставайте донорами. Це дуже гарна справа. Тому що здана вами кров може врятувати чиєсь життя”, - підкреслив Максим Степанов.
Нагадаємо, що для того, аби стати донором крові особа повинна відповідати певним критеріям:
● бути старше за 18 років,
● важити понад 50 кілограмів,
● не вживати алкоголь за 48 годин,
● не вживати лікарські засоби за 72 години,
● не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після,
● не вживати жирні, молочні продукти за добу,
● мати при собі документ, що посвідчує особу,
● легко поснідати.
Приділіть цьому годину свого часу, і комусь ваша кров подарує життя.
Источник: moz.gov.ua