Максим Степанов: Україна закуповує вакцини проти COVID-19 за вартістю, яку визначено для більшості країн світу

Україна закуповує вакцини проти COVID-19 за вартістю, яку визначено для більшості країн світу. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Перший договір Україна підписала з компанією “Сіновак”, яка здобула авторитет у всьому світі. Ціна, за якою Україна купує 1 дозу вакцини у цього виробника, становить 504 гривні. Така вартість вакцин проти COVID-19 цієї компанії — для переважної більшості країн, і є прийнятною”, — підкреслив очільник МОЗ.

Також Міністр зауважив, що вартість вакцин деяких інших виробників поки що МОЗ не має права озвучувати через жорсткі контрактні правила щодо нерозголошення інформації.

“Можу запевнити, що вони приблизно в такому діапазоні цін, за якими купує вакцини увесь світ”, — уточнив Максим Степанов.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я ще з травня 2020 року розпочало переговори зі світовими топвиробниками, світовими ініціативами щодо вакцин проти COVID-19. Вже досягнуті домовленості з глобальною ініціативою COVAX і є підтвердження щодо постачання в Україну 8 млн доз вакцин проти COVID-19 у кінці I — на початку II кварталу 2021 року.

“Питання отримання вакцин проти COVID-19 перебуває на постійному контролі Президента України Володимира Зеленського. Максимально інтегровано і залучено до цих перемовин Міністерство закордонних справ на своєму рівні, яке використовує всі можливі дипломатичні канали. Бо забезпечення вакцинами — питання національної безпеки, і так само в усьому світі ним займається керівництво держави. У всьому світі в черзі на вакцини стоїть понад 7 млрд людей, а потужності з виробництва цих вакцин є обмеженими”, — наголосив Максим Степанов.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров'я через своє підприємство "Медичні закупівлі України", яке було визначено оператором вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тис. доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії “Сіновак” (Sinovac Biotech, Китай).

Источник: moz.gov.ua

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