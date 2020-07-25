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Максим Степанов: За 2-2,5 роки Україна може повністю перейти на 2D-кодування лікарських засобів

Максим Степанов: За 2-2,5 роки Україна може повністю перейти на 2D-кодування лікарських засобів

Міністерство охорони здоров‘я планує поступовий перехід на систему 2D-кодування лікарських засобів задля запобігання фальсифікацій. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов.

«За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів на ринку України є фальсифікованими. Це великий ризик для для здоров’я людей. Вчора я провів зустріч з представниками українських фармацевтичних компаній, на якій ми обговорили заходи щодо боротьби з цією проблемою. Серед яких, зокрема, — запровадженя 2D-кодування для всіх зареєстрованих в Україні ліків. Як українського виробництва, так і імпортних. Це світова практика. Таке кодування наноситься під час виробництва, потім заноситься у загальну систему і шлях лікарського засобу відслідковується до самої аптеки. Звичайно, це поступовий процес. Фармацевтичні виробництва мають зробити переобладнанння ліній випуску лікарських засобів. Але вважаю, що за 2-2,5 роки ми можемо повністю перейти на 2D-кодування», — наголосив Міністр Максим Степанов.

Також очільник МОЗ повідомив, що в Україні продовжується впровадження системи електронного рецепту задля боротьби із неконтрольованим відпуском лікарських засобів та небезпечним самолікуванням.

Нагадаємо, з квітня 2019 року за урядовою програмою «Доступні ліки» було виписано понад 18 млн рецептів, а щотижнево е-рецепт отримує 8000 нових пацієнтів. При цьому МОЗ продовжує вдосконалювати систему і додає до неї нові лікарські засоби.

Источник: moz.gov.ua

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