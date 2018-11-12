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Маленькая харьковчанка нуждается в помощи на лечение

Маленькая харьковчанка нуждается в помощи на лечение

3-летняя харьковчанка Кальницкая Настя нуждается в помощи на лечение.

Девочка родилась в апреле 2015 года здоровой, и до двух лет ни родители, ни врачи не видели у ребенка никаких отклонений. Однако когда у Насти пропал лепет, и она стала беззвучно шевелить губами, родные забили тревогу.

5 мая 2018 года Настюше поставили окончательный диагноз: двухсторонняя сенсоневральная глухота 4 степени.

«Единственный шанс у нашего ребенка услышать этот мир - это лечение за границей, и, возможно, наш ребенок сможет услышать мир чудесных звуков и сможет развиваться как все дети, - говорит мама девочки Оксана, но добавляет, что стоимость операции велика для их семьи.

До июля 2019 года семья должна заплатить за обследование с последующим лечением сумму в эквиваленте 5 тысяч долларов.

Родители девочки надеются на помощь неравнодушных людей, которые помогут им справиться  с бедой.

Помочь маленькой харьковчанке можно, перечислив деньги на банковскую карту ее мамы Оксаны.

Реквизиты для помощи Насте :

Карта Альфа банка 5355571104168620

Телефон мамы Насти +38 (096) 9022442 Оксана.

Агентство Телевидения Новости

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