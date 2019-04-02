Маленький харьковчанин нуждается в срочной помощи на операцию

Трехлетний Мирослав Щербак борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение.

Мирославу был поставлен страшный диагноз: Опухоль головного мозга (в задней черепной ямке слева).

Ребенку необходима срочная операция.

В украинских клиниках никто не взялся сделать операцию с таким сложным диагнозом, однако появилась возможность лечения ребенка в Израиле.

Сейчас мальчик находится в клинике Тель-Авива.

Стоимость операции составляет 30 000 долларов плюс послеоперационная реабилитация.

Родители Мирослава просят откликнуться всех, кто может помочь, у кого есть возможность.

«Даже незначительная сумма спасет нашего сыночка!» - обращаются мама и папа Мирослава ко всем неравнодушным.

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Щербак Татьяна Владимировна – мама Мирослава

К.т. 0634759747, 0509187879 Папа Щербак Алексей Сергеевич (4149497864326147 Приватбанк)

Facebook - Мирослав Щербак

Instagram – @shchmiroslav

Контактные телефоны – 0634759747 , 0509187879 – Щербак Алексей Сергеевич, папа Мирослава

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