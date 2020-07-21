Маринованные каперсы могут помочь при аритмии и эпилепсии

Недавно команда ученых из Калифорнийского университета провела исследование и выяснила влияние маринованных каперсов на организм человека. Как оказалось, они могут помочь при аритмии и эпилепсии.

Как рассказал ведущий автор исследования профессор Джоффри Эббот, соединение, которое содержится в маринованных каперсах, способно активировать регулирующие деятельность головного мозга белки. По его словам, за это отвечает кверцетин. Он способствует улучшению мышления, сердцебиения, сокращения мышц и работы поджелудочной и щитовидной желез. Что касается растительного биофлавонида, он модулирует ионные каналы калия в генах KCNQ, которые существенно влияют на организм человека. Из-за плохой работы этих каналов у человека начинает развиваться такие болезни, как эпилепсия, аритмия и сахарный диабет.

Ученые считают данное открытие прорывом в медицине. Теперь, когда известно, как кверцетин влияет на канали KCNQ, специалисты смогут создать новые малые молекулы для лекарственных препаратов.

Источник: Новости Ю

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