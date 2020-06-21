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Маски и дистанция: в Харькове усилят контроль за соблюдением карантина

Маски и дистанция: в Харькове усилят контроль за соблюдением карантина

Контроль за соблюдением карантинных мероприятий будет усилен с 22 июня.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отметили, что статистика свидетельствует об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В полиции напомнили правила во время карантина:

● регулярная дезинфекция

● социальная дистанция;

● защитные маски в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте.

Полиция также просит перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений четко выполнять карантинные требования. За нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность: штрафы от 17 до 170 тыс. грн. или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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