Маски носить везде, гулять возле дома можно, а людям старше 60 самоизолироваться: в Кабмине разъяснили ужесточение карантинных мер

Правительство дало разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам, возникающим в связи с ужесточением карантина, который наступает по всей Украине с 6 апреля.

Так, в Кабмине объяснили, для чего нужно носить с собой документы, удостоверяющие личность.

«Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции, или в обсервации, а также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина»,- отмечают в Кабмине.

При этом людям старше 60 лет выходить на улицу нельзя — они должны быть в самоизоляции. Однако для тех, у кого нет близких людей, которые могут позаботиться о них, разрешено выходить только в близлежащий магазин.

«Люди, находящиеся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима», — говорится в пояснении.

Кроме того, в правительстве отметили, что гулять вокруг дома будет можно.

«Это не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/ скверы, зоны отдыха и тому подобное», — добавили в Кабмине.

Источник: dumskaya.net/

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