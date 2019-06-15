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Масове отруєння на Буковині: в дитячому таборі знайшли небезпечні бактерії

Масове отруєння на Буковині: в дитячому таборі знайшли небезпечні бактерії

Наразі небезпеки у таборі немає

Заступниця директора ДУ "Чернівецький лабораторний центр МОЗ України" Мар'яна Миронюк заявила, що у продуктах, якими годували дітей у таборі "Буковинка" в селі Репужинці, де сталося масове отруєння, виявили кишкову паличку і стафілокок. Про таке повідомив "Укрінформ".

"Ми вже отримали результати проб об'єктів довкілля, сировини та готової продукції. У добових пробах готових страв виявили бактерії групи кишкової палички – у салаті з капусти, рибі відварній, сосисках та котлетах. А в салаті з огірків та помідорів виявили стафілокок", – йдеться у тексті повідомлення.

Слід зазначити, що наразі небезпеки у таборі немає. Відпочинок дітей триває у звичному режимі.

"Усіх дітей та дорослих, які отруїлися та були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні, уже виписали. Підозра на бактеріологічну інфекцію в них не підтвердилася. Діти повертаються у табір після огляду лікаря за місцем проживання й отримання довідки про одужання", – наголосила Миронюк.

Як повідомляв 5.UA, під час відпочинку в літньому таборі у селі Репужинці Заставнівського району на Буковині одразу 26 осіб відчули себе зле (з них 24 – діти). Медики знайшли у всіх дітей прояви отруєння.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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