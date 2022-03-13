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Медична допомога харків’янам в умовах війни
Медики Харківщини в надскладних умовах військової агресії продовжують ефективно надавати допомогу цивільному населенню, Збройним Силам України та Територіальній обороні, повідомляє голова ХОГА Олег Синєгубов.
▪️ Завдяки сумлінному ставленню до ситуації небайдужих людей в області не спостерігаємо дефіцит крові.
▪️ Регулярно постачаємо основні медичні засоби та ліки, сьогодні очікуємо чергову поставку ліків для хворих на діабет.
▪️ Всі медичні працівники Харківської області отримали заробітну плату.
Нагадуємо також про роботу гарячої лінії щодо забезпечення осіб, хворих на діабет інсуліном.
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