Медична допомога харків’янам в умовах війни

Медики Харківщини в надскладних умовах військової агресії продовжують ефективно надавати допомогу цивільному населенню, Збройним Силам України та Територіальній обороні, повідомляє голова ХОГА Олег Синєгубов.

▪️ Завдяки сумлінному ставленню до ситуації небайдужих людей в області не спостерігаємо дефіцит крові.

▪️ Регулярно постачаємо основні медичні засоби та ліки, сьогодні очікуємо чергову поставку ліків для хворих на діабет.

▪️ Всі медичні працівники Харківської області отримали заробітну плату.

Нагадуємо також про роботу гарячої лінії щодо забезпечення осіб, хворих на діабет інсуліном.

Агентство Телевидения Новости