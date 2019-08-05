Медична реформа: які зміни очікують на пацієнтів і лікарів у 2020 році

Які послуги стануть безкоштовними, а за які доведеться платити та до кого приїжджатиме «швидка». У Міністерстві охорони здоров’я України представили наступні кроки медичної реформи.

У 2020 році, згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», на модель фінансування Національної служби здоров’я України (НСЗУ) перейдуть медичні заклади всіх рівнів. Також діятиме Програма медичних гарантій для кожного пацієнта. А це означає, що, крім послуг сімейного лікаря, пацієнт так само безкоштовно зможе отримувати: спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу; екстрену допомогу; паліативну допомогу та реабілітацію.

У МОЗ наголошують, що на екстрений випадок завжди виїжджатиме «швидка», а пацієнт отримає допомогу. НСЗУ оплачує екстрену медичну допомогу і госпіталізацію, коли вона необхідна. Екстрена допомога надається незалежно від того, чи є у вас декларація із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

А от щоб безкоштовно отримати планову медичну допомогу, обов’язково потрібно мати декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром (для дітей). Якщо у вас є декларація, це означає, що НСЗУ бачить вас в електронній системі і оплатить необхідні медичні послуги, які входять до програми медичних гарантій.

Безкоштовно скористатися спеціалізованою допомогою пацієнт зможе, якщо матиме електронне направлення. У разі першого звернення – від свого сімейного лікаря, а надалі впродовж лікування – від профільного спеціаліста.

Потім пацієнту потрібно буде обрати медзаклад, де є потрібний йому фахівець. Головне, щоб цей заклад співпрацював з Національною службою здоров’я (на вході такого медзакладу буде відповідна наліпка). Записатися на прийом до вузького спеціаліста можна буде онлайн. Якщо цей алгоритм дотримано, то за прийом лікаря пацієнту платити не доведеться.

Ліки, необхідні для надання медпослуги і які входять до Національного переліку лікарських засобів, також надаватимуться безкоштовно.

У разі онкологічних захворювань, коли ліки коштують більше, ніж надання медичної послуги, діють програми централізованих закупівель препаратів. Їх закуповують через міжнародні організації та доставляють у медзаклади.

Якщо послуга була надана неякісно, лікар вимагав гроші – потрібно подати скаргу до НСЗУ. І зробити це легко – зателефонувати за номером 16-77.

– Найважливіша дата, яка прописана в Законі «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» червоними літерами, – це 1 січня 2020-го. З цієї дати всі види медичної допомоги повинні фінансуватися за новою моделлю (оплата медичних послуг за контрактом з Національною службою здоров’я України). Це наша головна мета, та на її досягнення покладені всі сили, – наголосив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Однак в окремих випадках за отриману медичну послугу українці платитимуть зі своєї кишені. Наприклад, за покращення сервісу або якщо не буде направлення до вузького спеціаліста. Стоматологічні послуги, окрім дитячих і екстрених, також доведеться оплачувати самостійно. А ще – бальнеологічні послуги, щеплення поза національним календарем, медичні довідки для отримання водійських прав, візи, профогляду, оздоровчий масаж і гімнастику.

Зміни для лікарів

Тож у 2020 році «гроші ходитимуть за пацієнтом» у всіх лікарнях. Але для цього заклад обов’язково потрібно реорганізувати в комунальне некомерційне підприємство, забезпечити його комп’ютерами та підключити до системи eHealth. До речі, Харківщина в цьому питанні – серед лідерів.

Якщо десь «не встигнуть» реорганізувати медзаклад, не буде підписано договорів з НСЗУ, то фінансуватимуться такі лікарні з місцевих бюджетів.

У МОЗ сподіваються, що і приватні клініки зацікавляться реформою спеціалізованої ланки медицини та підписуватимуть договори з НСЗУ. Тоді українці самостійно обиратимуть, до якого спеціаліста записуватися – у комунальному закладі чи приватному. Як це, наприклад, уже є на «первинці».

За словами виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, бажання приєднатися до єдиного медичного простору та укласти договори з Нацслужбою здоров’я вже висловили військові медичні установи.

Ще однією новацією для медиків може стати ліцензування. На думку профільного міністерства, нинішня система атестації лікарів неефективна. Наразі відповідна концепція проходить узгодження в різних міністерствах. Паралельно МОЗ готує відповідний законопроект, який подадуть до Верховної Ради.

Основна ідея змін – ліцензія видаватиметься на три роки та автоматично подовжуватиметься на такий же термін, якщо лікар відповідає певним критеріям. Для цього незалежна Ліцензійна рада перевірятиме історію медичної практики лікаря та його репутацію. Подавати документи на подовження ліцензії можна буде онлайн.

У тему

29 липня в Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Упродовж місяця громадяни зможуть безкоштовно робити щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря. МОЗ планує досягти рівня вакцинації у 95 %. Наразі рівень вакцинації проти дифтерії доволі низький – близько 65 %.

– Вакцини, які закуповує держава, окремі для дорослих і для дітей. Зараз в Україні понад 3 млн доз вакцин від дифтерії і правця для дорослих, які на даний момент є в усіх регіонах, вони наявні в центрах первинної медичної допомоги, а також у сімейних лікарів, – наголосив гендиректор Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Володимир Курпіта.

Також він зазначив, що у 2018 році було 10 випадків захворювання на дифтерію, а раніше їх кількість не перевищувала чотирьох. Нагадаємо, у листопаді минулого року в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що за 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано дев’ять випадків захворювання на дифтерію (троє дітей і шестеро дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (п’ятеро дітей і 12 дорослих).

Источник: slk.kh.ua

Автор: Мирослава Кольцова

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