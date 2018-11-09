Медицинский центр «ОН Клиник Харьков» приглашает на открытие

15.11.2018 состоится торжественное и долгожданное открытие второго медицинского центра «ОН Клиник Харьков Дворец Спорта». Это еще одна профессиональная клиника для лечения сложных и деликатных заболеваний в нашем городе, которая расположена на ст. м. Дворец Спорта, где удобная транспортная развязка.Такие отделения как проктология, урология, гинекология, маммология, эндокринология, отоларингология, эндоскопия, неврология, кардиология, терапия, дерматология, гастроэнтерология, отделение УЗИ а также ультрасовременный и безопасный рентген будут открыты для помощи в решении проблем со здоровьем.

Открытие второго медицинского центра«ОН Клиник» в Харькове —это возможность пройти обследование у опытных и квалифицированных специалистов. Это право выбрать для себя и своих близких лечение по самым успешным и эффективным методикам, разработанным с учетом европейского опыта.Новая клиника в Харькове осуществляет желание харьковчан и гостей города лечиться в удобное время и в доступном месте, не нарушая привычный ритм и образ жизни.

Сеть медицинских центров «ОН Клиник» всегда заботится о своих пациентах, что не секрет для тех, кто уже не один год выбирает бренд в качестве своей семейной клиники. На протяжении11 лет «ОН Клиник» в Украине неизменно повышает свои стандарты качества по предоставлению медицинских услуг.Теперь и жители харьковского мегаполиса смогут оценить доступность качественной медицины. В новой клинике города будут работатьопытные врачи-профессионалы со стажем работы более 20 лет. Кроме того, именно здесь собраны лучшие достижения сети «ОН Клиник», начиная от комфортных и просторных приемных кабинетов и заканчивая современным диагностическим оборудованием.

«ОН Клиник Харьков Дворец Спорта»— многопрофильный и функциональный центр, предоставляющий множество качественных медицинских услуг. Пациенты клиники после открытия смогут получить комплексное лечение от лучших докторов.

В клинике врачи индивидуально подходят к решению проблем со здоровьем каждого пациента.Поставить правильный предварительный диагноз станет возможным уже на первом приеме благодаря тщательному первичному осмотру пациента и сбору анамнеза. Уже в день обращения в новом центре будет осуществляется подбор индивидуальных схем лечения, учитывая состояние здоровья и симптоматику плохого самочувствия пациента.

Спешите записаться к врачу и оцените потенциал новой «ОН Клиник Харьков Дворец Спорта» сами. Инновационная медицина теперь стала еще доступнее, в чем вы сами можете убедиться.

Не упустите свой шанс быть здоровыми.

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