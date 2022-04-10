Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:41
Просмотров: 41

Медики нагадали графік вакцинації дітей

Медики нагадали графік вакцинації дітей

Національна служба здоров’я наголошує, що вчасно зроблені щеплення допомагають уникнути інфекцій, і нагадує графік вакцинації у дітей.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі НСЗУ, передає Укрінформ.

За інформацією служби, дитина до 18 років має отримати щеплення за таким графіком: проти гепатиту Б – у першу добу життя, а також у 4 та 6 місяців; проти туберкульозу – протягом 3-5 діб життя; якщо дитина недоношена – після досягнення маси тіла 2,5 кг; якщо щеплення не зробили в пологовому будинку, його потрібно зробити як тільки зʼявилась можливість у сімейного лікаря. Якщо ж дитині не виповнилося двох місяців, щеплення робиться без проби Манту.

Вакцинація проти кору, паротиту, краснухи робиться у 12 місяців та в 6 років; проти дифтерії та правця – у 2, 4, 6, 18 місяців, а також в 6 та 16 років; проти кашлюку – у 2, 4, 6 та 18 місяців; проти поліомієліту – у 2, 4, 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років; проти хіб-інфекції – у 2, 4 та 12 місяців.

Читайте також: Громадяни можуть вакцинуватися проти COVID-19 в умовах воєнного часу

Якщо не було можливості зробити наступне щеплення вчасно, треба звернутися до сімейного лікаря, він допоможе скласти графік, додали у НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 1,5 року від дати щеплення. Це дозволить українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману вакцинацію від COVID-19 та отримати наступну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
Сегодня 07:52    8
Правительство Украины запретило импорт из России
Сегодня 07:30    58
Новости из США. Суббота, 9 апреля 2022
Сегодня 07:19    85
Оперативна інформація станом на 10.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    105
Оперативна інформація станом на 18.00 09.04.2022 щодо російського вторгнення
09.04.2022 18:48    311
Главное из нового обращения Владимира Зеленского
09.04.2022 18:40    369
ОГП: псевдомеру Маріуполя повідомили про підозру в держзраді
09.04.2022 12:28    244
Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники
09.04.2022 12:16    259
9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
09.04.2022 10:45    211
До Києва прибули євродепутати з 11 країн, вони відвідають звільнені передмістя
09.04.2022 10:35    210
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 