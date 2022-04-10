Медики нагадали графік вакцинації дітей

Національна служба здоров’я наголошує, що вчасно зроблені щеплення допомагають уникнути інфекцій, і нагадує графік вакцинації у дітей.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі НСЗУ, передає Укрінформ.

За інформацією служби, дитина до 18 років має отримати щеплення за таким графіком: проти гепатиту Б – у першу добу життя, а також у 4 та 6 місяців; проти туберкульозу – протягом 3-5 діб життя; якщо дитина недоношена – після досягнення маси тіла 2,5 кг; якщо щеплення не зробили в пологовому будинку, його потрібно зробити як тільки зʼявилась можливість у сімейного лікаря. Якщо ж дитині не виповнилося двох місяців, щеплення робиться без проби Манту.

Вакцинація проти кору, паротиту, краснухи робиться у 12 місяців та в 6 років; проти дифтерії та правця – у 2, 4, 6, 18 місяців, а також в 6 та 16 років; проти кашлюку – у 2, 4, 6 та 18 місяців; проти поліомієліту – у 2, 4, 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років; проти хіб-інфекції – у 2, 4 та 12 місяців.

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Якщо не було можливості зробити наступне щеплення вчасно, треба звернутися до сімейного лікаря, він допоможе скласти графік, додали у НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 1,5 року від дати щеплення. Це дозволить українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману вакцинацію від COVID-19 та отримати наступну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи.

Источник: ukrinform.ua

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