Медики нашли способ снизить уровень "плохого" холестерина без лекарств

При увеличении уровня «плохого» холестерина появляется необходимость очистить сосуды и улучшить кровообращение. Обычно для этого используют сильнодействующие лекарства. Но ученые рассказали, как достичь этого без медпрепаратов.

Недавно специалисты успешно провели исследование, в ходе которого им удалось уменьшить количество «плохого» холестерина в крови с помощью магния. Данный микроэлемент снижает артериальное давление и глюкозу в крови.

«Достаточное количество магния в рационе оказывает кардиозащитное действие на организм за счет снижения «плохого» холестерина в плазме», - сказали ученые.

При дефиците магния начинается активная выработка холестерина, в противном случае она понижается до нормы.

Также специалисты выявили, что уровень холестерина может снова повыситься при ежедневном употреблении блюд, в состав которых входят яйца. Это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: u-news.com.ua/

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