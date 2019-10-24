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Медики назвали очень эффективное средство в борьбе с гриппом

Медики назвали очень эффективное средство в борьбе с гриппом

Такое растение как бузина может быть очень эффективным в борьбе с гриппом на ранних стадиях болезни – она содержит необходимые для этого соединения. О свойстве бузины сообщили австралийские исследователи из Университета Сиднея.

Соединения бузины снижают активность вируса гриппа на его ранних стадиях, констатируют австралийские ученые. В своей работе они изучали антибактериальную и антивирусную активность экстракта черной бузины.

В результате специалисты пришли к выводу о том, что вещества, находящиеся в бузине, подавляют активность стрептококков и вполне способны останавливать развитие инфекций верхних дыхательных путей.

Помимо этого оказалось, что бузина положительно влияет на работу сердца, сосудистой и пищеварительной систем. Плюс в бузине много калия, помогающего нормализовать кровяное давление.

Резюмируя, ученые отметили, что теперь перед ними стоит задача создать механизмы использования тех веществ, которые содержатся в этом лекарственном растении.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: грипп

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