Медики назвали продукты, от которых лучше отказаться летом

Медики рассказали о продуктах, от употребления которых лучше отказаться в летний период. В жаркую погоду многие из них портятся заметно быстрее, чем в другое время года.

Летом лучше быть осторожнее с заказом суши, ведь они стремительно приходят в негодность. Если съесть несвежий продукт, где много рыбы, существует риск отравиться. При сильном желании съесть это блюдо японской кухни, рекомендовано приготовить его дома из свежих продуктов. Мясо и рыбу летом желательно покупать в больших магазинах, а не на рынке. Там они хранятся в более оптимальных условиях.

То же касается различных молочных продуктов и кондитерских изделий, содержащих крем или творог. При высоких температурах на улице молоко вне холодильника может испортиться всего за несколько часов. Важно правильно хранить все нуждающиеся в прохладных условиях продукты, настаивают специалисты.

Новости портала «Весь Харьков»