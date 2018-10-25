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Медики назвали самый полезный орех для иммунитета

Медики назвали самый полезный орех для иммунитета

Миндаль – орех, который обязательно стоит включить в свой зимний рацион питания.

По мнению медиков, употребление миндаля позволит значительно укрепить иммунитет.

Миндаль укрепляет иммунитет даже лучше, чем витамин С, а регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно бороться с целым рядом вирусов, в том числе с теми, которые вызывают грипп и простуду, пишет Cosmopolitan.

Например, шкурка миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы. Употребление миндаля также увеличивает возможность организма предотвращать размножение вирусов и их распространения по телу.

Источник:  http://healthystyle.info

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