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Медики назвали самый распространенный симптом штамма Омикрон

Медики назвали самый распространенный симптом штамма Омикрон

По данным ученых, почти четверть жителей Бангладеш, заразившихся штаммом Омикрон, жаловались на насморк. Еще 68% процентов имели головные боли. Медики считают, что именно эти симптомы преобладают и в других странах.

В Бангладеш 73% пациентов со штаммом коронавируса Омикрон жаловались на насморк.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает местное издание Вdnews24.

По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — предупредил Ислам.

С начала пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.

Источник: cursorinfo.co.il/

Новости портала «Весь Харьков»  

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