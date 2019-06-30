Медики назвали семь проверенных методов избавления от головной боли

Если вас настигла головная боль, то не обязательно сразу же бросаться в аптечку. Есть ряд методов, которые помогут избавиться от неприятных ощущений. Как это сделать, рассказываем в материале.

Метод №1: глубокое дыхание

Во время очередного приступа головной боли можно просто привести в порядок свой дыхательный ритм. Дыхание должно быть глубоким: необходимо медленно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Две-три минуты подобной практики помогут избавиться от головной боли. Ведь очень часто она приходит из-за кислородного голодания. А такой метод помогает насытить кровь кислородом.

Метод №2: прогулка на свежем воздухе

Это работает точно так же, как и в предыдущем методе. Свежий воздух и движение позволят насытить тело необходимым кислородом. Жаль, что это не всегда возможно. Поэтому на помощь придёт метод №1.

Метод №3: стакан прохладной воды

Иногда головная боль возникает при дегидрации, то есть обезвоживании. Поэтому весьма полезно при первых симптомах выпить стакан обычной прохладной воды. Это может помочь избавиться от головной боли. Добавим, что от подобных головных болей ччасто страдают любители кофе, так как этот бодрящий напиток способствует быстрому выводу жидкости из организма. Лучше вместо этого пить либо воду, либо зеленый чай.

Метод №4: яблоко

Вы будете приятно удивлены, но такой вкусный фрукт, как яблоко, поможет избавиться от головной боли. Это связано с тем, что фруктовые кислоты позволяют сбалансировать кислотно-щелочной уровень в организме, избавляя от неприятных ощущений. Помните, что яблоко нужно есть обязательно с кожурой.

Метод №5: белок

Пища, наполненная белком, позволяет нормализовать уровень сахара в крови. При его недостатке или резких скачках может возникать головная боль. Если хотите от неё избавиться или предотвратить вообще её появление, просто ешьте маленькими порциями белковую пищу.

Метод №6: имбирный чай

Ещё один напиток, эффективно избавляющий от мигрени. Имбирный чай особенно полезен при головной боли, которая сопровождается тошнотой.

Метод №7: холодный компресс

Этот старый бабушкин метод актуален до сих пор. Необходимо наложить на место, где сосредоточена головная боль, холодный компресс. Иногда достаточно положить на язык кубик льда. Поэтому всё прохладное явно способно избавить от головной боли человека.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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