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Медики назвали ТОП безобидных, но очень вредных ежедневных привычек

Медики назвали ТОП безобидных, но очень вредных ежедневных привычек

Медики составили ТОП, на первый взгляд безобидных, но очень вредных ежедневных привычек. В перечень попали пункты, связанные с гигиеной, диетой и режимом дня.

На первом месте рейтинга оказалась привычка сразу после пробуждения заправлять постель. Медики не рекомендуют этого делать, поскольку влажная среда, сохраняющаяся после отдыха человека, способствует распространению клещей и других опасных микроорганизмов. Особенную угрозу несут полевые клещи Dermatophagoides, а вернее их экскременты. Все может закончиться бронхиальной астмой, коньюктивитом, атопическим дерматитом и аллергическим ринитом. Чтобы избежать угрозы следует на 10 минут оставить постель открытой в проветриваемой комнате. Можно вынести одеяло и подушки на балкон. Вторая позиция отошла привычке откладывать будильник на 5-10 минут. Такие действия только усложняют пробуждение, как следствие человек, проснувшись, не чувствует себя отдохнувшим. Специалисты рекомендуют взять за привычку просыпаться с первым сигналом будильника.

На третьей строчке рейтинга оказалось правило ежедневно употреблять молоко и сыр. Как оказалось, любовь к молочным продуктам может привести к болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Более того, в сыре присутствует белок казеин, вызывающий зависимость сравни наркотической. Также медики предупреждают, у любителей данного вида продуктов возрастает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, употребляющие каждый день молокопродукты, могут столкнуться с раком простаты.

Источник: newsyou.info

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Темы: привычки

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