Медики объяснили, что скрывается за надписью «натуральные ароматизаторы» на этикетке

Надпись «натуральные ароматизаторы», которую можно обнаружить на этикетках самых разнообразных товаров (от продуктов питания до гигиенических средств), далеко не всегда указывает на то, что в составе продукта нет опасных веществ. Присутствие «натуральных» ароматизаторов можно рассматривать в качестве попытки скрыть плохой вкус еды. Производители продуктов питания используют ароматизаторы для того, чтобы компенсировать недостатки, обусловленные особенностями дешевого производства или низким качеством сырья. При этом, вещества, используемые в качестве «натуральных» ароматизаторов, могут быть не безвредными, сообщает Med-heal.ru.

В составе некоторых продуктов можно найти ароматизатор диацетил — это вещество добавляют, например, в молочные продукты. Существующие научные работы показывают, что диацетил ассоциирован с «попкорном легких» — состоянием, при котором серьезно нарушена функция органов дыхания.

Другие, не менее опасные вещества этого класса — цитраль (лимонный ароматизатор, вызывает раздражение при попадании на кожу или слизистые оболочки), метил N-ацетилантранилат (ягодный ароматизатор, способный повышать чувствительность кожи к солнечному ультрафиолету, и, тем самым, провоцировать солнечные ожоги) и кастореум (потенциально опасная добавка животного происхождения). Зная, что скрывается за «натуральными» ароматизаторами, вы можете защититься от опасных продуктов — говорят эксперты.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»