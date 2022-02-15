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Медики объяснили, почему выпадают волосы после COVID-19

Медики объяснили, почему выпадают волосы после COVID-19

За почти два года пандемии коронавируса значительно участились жалобы пациентов на стремительную потерю волос после перенесенной болезни.

Как отмечается в Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо», сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

лихорадка — вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;стресс — провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;препараты, которые обычно применяют во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

«Постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно», — отмечают медики.

Агентство Телевидения Новости

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