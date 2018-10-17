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Медики подсчитали, сколько должен длиться нормальный половой акт

Медики подсчитали, сколько должен длиться нормальный половой акт

Ученые выяснили, сколько должен длиться нормальный половой акт. Читайте об этом в материале Clutch.

Не стоит верить некоторым рассказам мужчин о том, что они могут заниматься сексом больше часа. Нормальный половой акт длится от тридцати секунд до 12 минут. Те представители мужского пола, которые стараются максимально продлить половой акт, только вредят своему здоровью. Длительное воздержание от оргазма может привести к проблемам с простатой и нарушению потенции.

Некоторые мужчины заходят еще дальше в своей желании быть "половыми гигантами". Они не только используют известные препараты для продолжения эрекции, но и могут вводить в уретру специальные предметы. Это может привести к очень плачевным последствиям для организма.

Главным врагом длительности полового акта является нарушенное психологическое равновесие и отсутствие здорового образа жизни. Кроме занятий спортом и сбалансированного питания помогут также упражнения Кегеля, которые помогут решить ряд проблем, связанных с болезнями таза у мужчин и женщин.

 

Медики подсчитали, сколько должен длиться нормальный половой акт

 

Половой акт может длиться невероятно долго только в порнофильмах — в реальной жизни все намного быстрее, как и должно быть. Лучше сделать упор на качество, а не длительность.

 

Медики подсчитали, сколько должен длиться нормальный половой акт

Источник: znaj.ua

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Темы: секс

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