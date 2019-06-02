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Медики посоветовали, как питаться в жару

Медики посоветовали, как питаться в жару

В жару предпочтительнее питаться овощами и фруктами, пить как можно больше жидкости: воды, чая, морсов. Употребление мяса, кофе и сладких напитков следует, наоборот, ограничить.

Чрезмерно высокая температура воздуха может негативно повлиять на здоровье, поэтому в жару нужно как можно меньше времени проводить на улице, а также сократить физические нагрузки.

По словам врачей, в жаркую погоду, для облегчения нагрузки на организм и улучшения самочувствия следует скорректировать свой рацион питания – он должен стать более легким, менее калорийным. Важно свести к минимуму потребление мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания.

От каких продуктов медики советуют отказаться в жару?

Мясные полуфабрикаты и колбасы. Колбасы, сосиски, котлеты, пельмени и другие виды фастфуда… лучше откажитесь от них, делайте упор на натуральную пищу. Красное мясо полезнее заменить белым. Если отказ от мяса невозможен, предпочитайте диетические сорта: кролик, индейка, курятина, телятина. С рыбой надо быть осторожнее, она способна задерживать влагу в организме.

Творожные сырки и пирожные. Примерно каждое второе отравление у детей летом происходит после употребления йогурта или творожного сырка. Небезопасно летом есть и пирожные — постояв два часа вне холодильника, они становятся прибежищем для болезнетворных бактерий.

Кофе. Употребление кофе в летний период провоцирует чрезвычайно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, кофе обладает мочегонным действием, что усиливает потерю организмом влаги, при том, что в жару тело и без того теряет много жидкости воздушно-капельным путем и за счет потоотделения. Таким образом, употребление кофе может поспособствовать обезвоживанию, из-за чего в сосудах формируются тромбы.

Алкоголь. Помимо того, что алкоголь оказывает вредное влияние на печень, летом он провоцирует обезвоживание, приводит к спазмированию сосудов и повышению давления.

Как специалисты советуют питаться в жару?

Есть малыми порциями каждые 3-4 часа.

Употреблять легкий белок: творог, яйца, кефир.

В каждый прием пищи включать свежие овощи. Больший объем свежих овощей будет давать чувство насыщения и сытости без тяжести. Сезонные фрукты и ягоды следует употреблять на десерт вместо конфет и мучных сладостей.

Хотя в жару питье воды увеличивается, гипертоникам не стоит употреблять большое количество воды, — это может вызвать отечность и повышение давления.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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