Медики предупредили, как ногти могут выдавать высокий уровень холестерина

В некоторых случаях ногти человека могут предупреждать о развитии тех или иных проблем со здоровьем. Медики предупредили, когда их состояние указывает на высокий уровень холестерина.

Имеются в виду малозаметные полоски под ногтями, которые известны как осколочные кровоизлияния. Даже при компактных размерах они могут выдавать неладное в организме. Иногда указанная проблема имеет место при повышенном холестерине, способном увеличивать риск развития серьезных сердечно-сосудистых недугов. В случае с теми, кто и так имеет болезни сердца, могут проявляться и дополнительные симптомы, включая сбой сердечного ритма и повышенную температуру.

Точно определить уровень холестерина можно только посредством специального анализа. При этом контролировать его реально за счет регулярных занятий спортом и правильно составленного рациона. Лучше сократить в меню количество продуктов с высоким содержанием жира.

Источник: Новости Ю

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