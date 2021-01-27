Медики рассказали, как избавиться от чувства голода зимой

Есть несколько причин, заставляющих нас переедать.

Зима – это не только Новый год и белый пушистый снег. Зима – это еще бесконечное чувство голода, которое наш организм постоянно испытывает в это время года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Самое интересное, что легкий перекус в этом случае не работает: мозг требует жареной картошки, мяса в подливе, а также жирных майонезных салатов. Почему так происходит? И как с этим бороться?

Причина первая. Холода

Все дело в том, что в холодное время года нашему организму требуется больше энергии, чтобы согреть себя. А жирная, сытная еда – как раз один из эффективных источников “обогрева”. Логика проста: как только температура вашего тела снижается, в мозг поступает сигнал о том, что нужно согреться и рука сама тянется к холодильнику.

Что делать? Не перемерзать. Одевайтесь теплее – на радость своему организму, маме и бабушке. Купите термобелье, свитер толстой вязки и пуховик ниже колен. И не забывайте, что многослойность и оверсайз сейчас в моде.

Причина вторая. Рано темнеет

Да, короткий световой день тоже влияет на чувство голода. Здесь стоит винить мелатонин – гормон, который отвечает за синхронизацию сна и бодрствования. Все дело в том, что мелатонин синтезируется в темноте, а зимой из-за того, что световой день крайне короткий, гормон начинает вырабатываться задолго до того, как мы собираемся пойти спать. В связи с этим днем мы ходим сонные и вялые, а ночью не можем уснуть из-за нарушения биоритма (опять-таки из-за короткого светового дня). В результате всего этого развивается бессонница и депрессия, вечные спутники которых – постоянное чувство голода.

Что делать? Включайте свет. Хоть все лампы сразу – помещение, в котором вы находитесь, должно быть максимально освещенным. А вот ночью наоборот старайтесь спать в абсолютной темноте (да, от смартфона тоже нужно отказаться). И старайтесь гулять в светлое время суток. Прогулка на свежем воздухе отвлечет ваши мысли от чувства голода.

Причина третья. Замедленный метаболизм

В холодное время года скорость обмена веществ начинает тормозить, организм переходит в режим накопления, стараясь как можно больше отложить “про запас”. То есть в подкожный жир. Поэтому перманентное чувство голода – абсолютно естественное состояние зимой.

Что делать? Старайтесь есть маленькими порциями и не меньше пяти раз в день. И обязательно занимайтесь спортом – лыжи, коньки, сноуборд и прочие зимние активности вряд ли будут доступны летом. Поэтому лучше сейчас, чем никогда. И не садитесь сейчас на диету: организм не позволит вам так просто сжечь “согревающий” жир, поэтому в первую очередь вы потеряете мышечную массу, и только потом – лишние килограммы.

Причина четвертая. Мало воды

Дефицит жидкости в организме может восприниматься нами как чувство голода. Во-первых, зимой мы априори пьем меньше воды, чем летом. Во-вторых, кондиционеры, обогреватели и батареи невероятно сушат воздух, из-за чего влага из нашего организма уходит колоссальными темпами. Но проблема в том, что холод притупляет чувство жажды и никаких сигналов о том, что нужно пополнить водный баланс, организм нам не подает. Зато сигналит о чувстве голода.

Что делать? Хочешь есть – попей водички. Если вы испытываете чувство голода, выпейте стакан воды. Кто знает, может, это именно то, что нужно вам в этот момент.

Причина пятая. Зимняя депрессия

Сезонная хандра часто связана с отсутствием солнца. Помимо короткого светового дня зимой на нас давит еще и вечно пасмурная погода. А ведь именно благодаря ультрафиолету в нашем организме вырабатывается витамин D, без которого невозможно производство гормона счастья под названием серотонин. Из-за нехватки серотонина организм начинает вырабатывать гормоны стресса (кортизол и адреналин), которые посылают мозгу сигналы о том, что человек находится в опасности и срочно нуждается в защите и энергетической подпитке. То есть еды.

Что делать? Повышать уровень серотонина в организме. Смотрите фильмы, которые улучшают вам настроение, слушайте любимую музыку, общайтесь с близкими и родными людьми. Старайтесь находить больше поводов для радости в повседневных вещах.

Кроме того, серотонин можно получить из продуктов, в которых содержится глюкоза и триптофан. Больше всего триптофана содержится в курице, индейке, рыбе, постном мясе, сырах, яйцах, зерновых и орехах. Включая их в свой ежедневный рацион, вы избавитесь от чувства голода, вызванного плохим настроением. А вот глюкозу старайтесь получать из растительной пищи: покупайте фрукты и ягоды, а от от конфет, шоколадок, тортом и пирожных лучше отказаться.

Источник: hronika.info/

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