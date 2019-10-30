Медики рассказали о пользе поцелуев для здоровья

Целоваться не только приятно, но и, как утверждают ученые, полезно. По их мнению, поцелуи положительно влияют как на физическое здоровье человека, так и на его психологическое состояние.

Когда люди целуются, то происходит активизация кровотока и учащается дыхание, поэтому внутренние органы лучше насыщаются кислородом. Также поцелуи способствуют уменьшению рецидива артрита, ревматизма, артроза и мигрени. Выделяемые гормоны помогают поднять настроение, уменьшается тревожность и стрессовое состояние, снижается нервное напряжение.

Поцелуи способствуют и замедлению процесса старения кожи. Связано это с тем, что во время них задействуются все мышцы лица, что очень благоприятно сказываются на их тонусе. Увеличивающийся приток крови к лицу повышает и выработку коллагена, который крайне важен для поддержания эластичности кожи.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что во время долгих поцелуев у людей снижается аллергическая реакция. Также доказано, что поцелуи способны оказывать и обезболивающее действие. Укрепление же иммунитета в целом объясняется обменом бактериями, которые чем более разнообразные, тем это лучше для организма. Возможно, в том числе и поэтому люди, целующиеся часто, в среднем живут дольше, чем те, кто этого не делает.

Источник: Новости Ю

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