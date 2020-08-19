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Медики рассказали об опасности пластиковой упаковки

Медики рассказали об опасности пластиковой упаковки

Исследователи доказали, что вещество бисфенол А (ВРА), которое содержат пластиковые упаковки для продуктов питания, опасны для здоровья. Соединение может негативно влиять на гормональный фон и способствовать возникновению ожирения.

Часто производители в качестве замены бисфенола А (ВРА) используют его варианты S (BPS) и F (BPF), однако они не менее сильно влияют на возникновение метаболических нарушений и ожирения как у детей, так и у взрослых, поскольку имеют практически аналогичную структуру. Бисфенолы − это вещества, которые называют эндокринными разрушителями. Дело в том, что они действуют как гормоны, из-за чего происходит сбой в обмене веществ, что влечет за собой накопление жира в организме.

Данное соединение можно найти в составе алюминиевых банок, пластмассы, а также термобумаги и других материалов, которые используются для упаковки продуктов. Следовательно, чтобы минимизировать влияние бисфенолов на здоровье, необходимо сократить употребление пищи, запечатанной таким образом. Для разогрева в микроволновке она также противопоказана.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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