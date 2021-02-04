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Медики рассказали, почему нельзя злоупотреблять молоком

Медики рассказали, почему нельзя злоупотреблять молоком

Хотя в последнее время выросла популярность заменителей, обычное молоко по-прежнему остается востребованным. Оно содержит множество полезных веществ, например, витамины A, D и B12, белок и кальций.

Однако у продукта есть недостатки. Злоупотребление молоком грозит неприятными последствиями для здоровья, отмечают врачи. Многие люди страдают непереносимостью лактозы. Это связано с тем, что по мере взросления организм производит меньше лактазы – фермента, который расщепляет лактозу. При таком состоянии молочные продукты могут привести к вздутию живота, метеоризму, тошноте и диарее, Eat This, Not That!.

Согласно недавнему исследованию, частое употребление молока способно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака у женщин. Речь идет о случаях, когда человек регулярно пьет больше трех стаканов напитка в день. Лучше всего ограничиться одним, говорят специалисты.

Результаты этого же исследования показали, что молоко влияет на долголетие. Злоупотребление связано с повышенном риском смерти у мужчин и женщин. Это также касалось людей, которые пили больше трех стаканов продукта в день.
Источник:  Новости Ю

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Темы: питание

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