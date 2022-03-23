Медики «швидкої допомоги» працюватимуть в бронежилетах

58 машин «швидкої допомоги» були обстріляні окупантами с моменту вторгнення рф, шістьох медпрацівників було вбито, повідомив сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В таких умовах медикам доведеться працювати в бронежилетах.

«Сьогодні передав першу частину бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій», – написав в себе на сторінці в Facebook Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Агентство Телевидения Новости