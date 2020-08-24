Медики "скорой" спасли мужчину, которого достали из водоема без сознания

Харьковские медики спасли жизнь мужчины, который чуть не утонул. Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, вызов по поводу утопления поступил в службу "103" 23 августа с одного из пляжей Харьковского района.

54-летнего мужчину без вытащили из воды отдыхающие. Он был без сознания и не дышал. Прибыв на место вызова, бригада ЭМП 507 сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Жизнь мужчины была спасена, после чего его госпитализировали в лечебное учреждение.

Агентство Телевидения Новости