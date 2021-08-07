07.08.2021 18:28
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Медики "скорой" вернули к жизни харьковчанку, у которой остановилось сердце
Сегодня, 7 августа, медики скорой помощи, прибывшие на вызов к 67-летней жительнице Харькова, успешно реанимировали ее и вернули женщину к жизни.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вследствие острого инфаркта миокарда сердце больной женщины остановилось, произошла клиническая смерть.
Бригада ЭМП 701 в составе врача Брндаренко С.А., фельдшера Слесаренко М.Р. и водителя Шишкина А.С. сразу начала проводить пациентке реанимационные мероприятия.
Благодаря профессиональным действиям медицинских работников Центра сердечно-легочная функция у женщины была восстановлена.
Спасенную харьковчанку госпитализировали в больницу.
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