Здоровье
Перейти к списку новостей
07.08.2021 18:28
Просмотров: 272

Медики "скорой" вернули к жизни харьковчанку, у которой остановилось сердце

Медики скорой вернули к жизни харьковчанку, у которой остановилось сердце

Сегодня, 7 августа, медики скорой помощи, прибывшие на вызов к 67-летней жительнице Харькова, успешно реанимировали ее и вернули женщину к жизни.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вследствие острого инфаркта миокарда сердце больной женщины остановилось, произошла клиническая смерть.

Бригада ЭМП 701 в составе врача Брндаренко С.А., фельдшера Слесаренко М.Р. и водителя Шишкина А.С. сразу начала проводить пациентке реанимационные мероприятия.

Благодаря профессиональным действиям медицинских работников Центра сердечно-легочная функция у женщины была восстановлена.

Спасенную харьковчанку госпитализировали в больницу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 