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Медики составили перечень привычек, продлевающих жизнь

Медики составили перечень привычек, продлевающих жизнь

Благодаря развитию медицины в последние десятилетия продолжительность жизни человека выросла. Но существуют и другие факторы, помогающие нам прожить дольше, информирует enovosty.com/news.

  • Зеленые овощи. Употребление зеленых овощей связано со снижением риска сердечно-сосудистых болезней.
  • Больше активности. Чем больше в жизни человека эпизодов физической активности, тем крепче здоровье и дольше жизнь.
  • Быстрая ходьба пешком. Исследования показывают, что темп пешей ходьбы прямо связан с продолжительностью жизни. Учёные из Университета Сиднея выяснили, что хождение в быстром темпе уменьшает вероятность преждевременной смерти на 24%.
  • Супружеское счастье. В ходе наблюдений более чем за 4 400 гетеросексуальными парнями в течение 8 лет ученые выяснили, что стремление подарить счастье своему супругу оказывает положительное влияние не только на его жизнь, но и на продолжительность жизни его второй половинки.
  • Временное голодание. Периоды голодания, которые подразумевают, к примеру, воздержание от пищи в течение одного дня в неделю, увеличивают продолжительность жизни за счет воздействия на определенные гены.
  • Низкокалорийная диета. Следование диете с низким количеством калорий прямо продлевает продолжительность жизни, а переедание приводит к ожирению, диабету и болезням сердца.
  • Велосипедная езда. Французские ученые обнаружили, что участники знаменитый велогонки «Тур де Франс» обладают в целом более длительной продолжительностью жизни, по сравнению с теми, кто на велосипеде не катается.
  • Поменьше телевизора. Если вы старше 25 лет, то будет разумным ограничить время, проводимое перед телевизорами, как показало исследование ученых из Квинслендского университета в Австралии.
  • Прогулки на природе. Наблюдения за 3 000 человек в возрасте от 70 до 90 лет в течение 25 лет показали, что те из них, кто гулял 2-5 раз в неделю, жили дольше остальных.
     

Источник:  enovosty.com

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