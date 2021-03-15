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Медики спасли харьковчанку после остановки сердца
В Харькове медики “скорой” реанимировали пожилую женщину.
Сегодня, 14 марта, около 6:16 в службу ЭМП поступил экстренный вызов. Медики отправились к 70-летней женщине, которой стало плохо с сердцем.
Во время госпитализации, сердце женщины внезапно остановилось. К счастью, медикам удалось восстановить сердечно-легочную деятельность пациентки. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение.
В субботу, 13 марта, бригада скорой также вернула к жизни пенсионерку, у которой произошла клиническая смерть.
Источник: objectiv.tv
Автор: Наталья Андрийченко
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