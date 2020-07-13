Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 46

Медики в Харькове спасли утопленника

Медики в Харькове спасли утопленника

В Харькове медики спасли мужчину, который чуть не утонул.

Об этом сообщили в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.

Помощь понадобилась 41-летнему отдыхающему. Мужчина отдыхал на пляже и начал тонуть, в результате чего у него возник диагноз “аспирационная асфиксия”. Медики сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям жизнь харьковчанина была спасена. Впоследствии пострадавшего доставили в ближайшее реанимационное отделение.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Turkish Airlines анонсировала возобновление полетов из Харькова
Сегодня 07:18    15
В Харьковском метрополитене неизвестные украли канализационную сетку
Сегодня 06:33    73
Коронавирус в Харькове: статистика на 12 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    75
Прокуратура вимагає скасувати рішення тендерного комітету про закупівлю робіт вартістю понад 44 млн грн у місті Куп'янськ
12.07.2020 09:25    141
Власть не может определиться с количеством районов на Харьковщине
12.07.2020 08:48    188
Под Харьковом коммунальщики брали с людей лишние деньги
12.07.2020 08:24    224
Харьковщина представит свою экспозицию на Сорочинской ярмарке
12.07.2020 07:49    165
В Харькове проходят проверки развлекательных заведений
12.07.2020 07:28    122
Впервые за неделю: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина
12.07.2020 06:54    267
Коронавирус в Харькове: статистика на 12 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
12.07.2020 06:22    570
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 