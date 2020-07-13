Медики в Харькове спасли утопленника

В Харькове медики спасли мужчину, который чуть не утонул.

Об этом сообщили в “Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”.

Помощь понадобилась 41-летнему отдыхающему. Мужчина отдыхал на пляже и начал тонуть, в результате чего у него возник диагноз “аспирационная асфиксия”. Медики сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям жизнь харьковчанина была спасена. Впоследствии пострадавшего доставили в ближайшее реанимационное отделение.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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