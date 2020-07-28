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Медики запретили есть ягоды и фрукты после обеда

Медики запретили есть ягоды и фрукты после обеда

В сезонных фруктах и ягодах хранится множество полезных витаминов, поэтому сейчас самое время насытить организм полезностями и вкусностями. Однако, чтобы получить максимум пользы, необходимо правильно употреблять фрукты. В какое время лучше всего будут усваиваться все витамины, рассказали диетологи.

Лучший период дня для употребления фруктов - между основными приемами пищи, лучше между завтраком и обедом. Если это будет через час после обеда - тогда тоже идеально. Однако, не все фрукты можно есть после еды. Это касается в первую очередь вишни, абрикосов, черешни и клубники. Они будут плохо перевариваться и создавать дополнительную нагрузку на кишечник, передает today.ua.

У людей, страдающих гастритом или другими воспалительными процессами, употребление фруктов после еды может спровоцировать газообразование, несварение и диарею. Поэтому стоит быть очень осторожными.

Нельзя есть кислые фрукты натощак. Их употребление может вызвать обострение гастрита. А вот сладкие фрукты способны заменить полноценный ужин.

Существует еще одна формула, согласно которой фрукты можно кушать через два часа после свежих овощей, и через три – после еды без мяса, через четыре - после мяса.

Во второй половине дня уровень физической активности уменьшается, и фруктоза начинает накапливаться в виде жира. Поэтому после 19.00 сильно замедляется метаболизм, а значит, фрукты не успевают перевариться.

Источник: golos.ua/

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Темы: питание

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