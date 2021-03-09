Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:33
Просмотров: 162

Медики: Зуд и покраснение ладоней являются признаками опасной болезни

Медики: Зуд и покраснение ладоней являются признаками опасной болезни

Зуд и покраснение ладоней являются признаками развития такого серьезного заболевания как цирроз печени. К такому выводу пришли британские медики.

Помимо этого на цирроз печени могут указывать такие неспецифические симптомы как быстрая утомляемость, бессонница, тревожность и раздражительность. Также следует обратить внимание на здоровье, если присутствуют необъяснимое снижение массы тела, потеря аппетита, тошнота. Еще одним серьезным признаком данного заболевания является желтизна кожных покровов. Британские медики рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обязательно обратиться к специалисту и пройти медицинское обследование.

Цирроз печени является хроническим заболеванием, которое сопровождается необратимым замещением паренхиматозной ткани стромой или фиброзной тканью. Орган увеличивается в размерах, становится плотным, бугристым и шероховатым. Выполнять свои функции полноценно печень не может. После постановки диагноза, если не проводить необходимого лечения, на протяжении 10 лет человек в большинстве случаев умирает.

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: здоровье

Читайте ещё:

Месяц рождения влияет на здоровье
Сегодня 12:30    194
Марина Лазебна відкрила пілотний проект «Почуй мене»
08.03.2021 10:44    194
У школах стартує освітня програма «Супергерої FAST» для покращення обізнаності про симптоми інсульту
07.03.2021 10:11    203
Незначна застуда – не є протипоказанням для вакцинації проти COVID-19, – Віктор Ляшко
06.03.2021 07:36    222
“Блудные” 100 млн грн: на строительство онкоцентра в Харькове выделили деньги
05.03.2021 07:36    217
Какое заболевание лечат газировкой
01.03.2021 09:40    548
Вакцинація проти COVID-19: все, що потрібно знати
25.02.2021 08:47    281
Пить перед сном: вот почему лучше отказаться от этой привычки
23.02.2021 14:23    426
Эффективные способы ускорить заживление синяков
23.02.2021 14:13    304
В Харькове из продажи изымают опасные шоколадки
23.02.2021 08:08    1086
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 