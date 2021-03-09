Медики: Зуд и покраснение ладоней являются признаками опасной болезни

Зуд и покраснение ладоней являются признаками развития такого серьезного заболевания как цирроз печени. К такому выводу пришли британские медики.

Помимо этого на цирроз печени могут указывать такие неспецифические симптомы как быстрая утомляемость, бессонница, тревожность и раздражительность. Также следует обратить внимание на здоровье, если присутствуют необъяснимое снижение массы тела, потеря аппетита, тошнота. Еще одним серьезным признаком данного заболевания является желтизна кожных покровов. Британские медики рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обязательно обратиться к специалисту и пройти медицинское обследование.

Цирроз печени является хроническим заболеванием, которое сопровождается необратимым замещением паренхиматозной ткани стромой или фиброзной тканью. Орган увеличивается в размерах, становится плотным, бугристым и шероховатым. Выполнять свои функции полноценно печень не может. После постановки диагноза, если не проводить необходимого лечения, на протяжении 10 лет человек в большинстве случаев умирает.

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»