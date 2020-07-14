Медитация способна укрепить иммунитет

Вопрос укрепления иммунитета стал очень актуальным в последние месяцы, так как именно от этого свойства организма зависит успех в борьбе с коронавирусной инфекцией. Новое исследование показало, что для борьбы со стрессом и для укрепления иммунитета можно использовать медитации.

Медитационные практики подтвердили эффективность в деле укрепления иммунитета против различных инфекций и даже рака. Исследование также показало способность медитаций повышать эффективность лечения тяжёлых аутоиммунных расстройств в условиях пандемии COVID-19 при полном отсутствии вакцин. Врачи настоятельно советуют людям укреплять иммунитет всеми доступными средствами. В статье, опубликованной в International Journal of Recent Scientific Research, проводится связь между иммунитетом и стрессом.

По мнению авторов исследования, когда стресс становится хроническим, что наблюдается при постоянном потоке негативных новостей из СМИ, многие органы и системы тела начинают плавно разлаживаться. Устойчивый стресс приводит к избыточному уровню гормона кортизола и других кортикостероидов в крови в течение длительного времени, что отрицательно воздействует на иммунную реакцию. Это делает человека более уязвимым перед инфекциями, увеличивает риск рака, аллергических расстройств, желудочно-кишечных болезней и аутоиммунных недомоганий. Хронический стресс также приводит к тревожным расстройствам, депрессиям, бессоннице, гипертонии, сердечно-сосудистым болезням, диабету и метаболическому синдрому.

Существуют разные методы борьбы со стрессом. Свой эффект доказали различные релаксационные техники, к которым относят йогу, позитивное мышление, а также медитацию. Исследователи установили, что после медитации уровень провоспалительных цитокинов IL-6, производимых Т-клетками, снижается. А это играет важную роль в патофизиологии самых разных аутоиммунных болезней, различных видов рака и даже старческого слабоумия.

Источник: Новости Ю

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