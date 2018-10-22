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Меняй работу: какие профессии самые опасные для психики

Меняй работу: какие профессии самые опасные для психики

Ваша работа вас совсем не радует, а каждый новый день похож на предыдущий? Жизнь превратилась в череду серых будней? Скорее всего, вы просто выбрали не ту профессию. Проверьте, нет ли ее в перечне самых депрессивных профессий, составленном американскими психиатрами.

ТЫСЯЧИ ПОДОПЫТНЫХ. Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 214 тысяч человек, представляющих 55 различных профессий. Всех их опросили и осмотрели, пытаясь установить связь между родом их деятельности и психическими расстройствами.

Меняй работу: какие профессии самые опасные для психикиОЧЕНЬ ГРУСТНО. Самой депрессивной оказалась работа водителей автобусов. Кроме нервных расстройств, шоферы страдают еще и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

ОБЩЕНИЕ НАПРЯГАЕТ. Чуть лучше чувствуют себя работники социальной сферы: их психика страдает из-за постоянного общения с другими людьми и необходимости решать чужие проблемы.

Немного меньше подвержены психологическим расстройствам те, кто трудится на производствах и предоставляет бытовые услуги.

Работа юриста, как показало исследование, также довольно вредна для психики.

ТЕРПИМО. Профессии автослесаря, инженера, ресторатора и официанта, госслужащего и чиновника показали средний уровень депрессивности. Их психика также страдала от работы, но влияние ее было менее ощутимо.

Меняй работу: какие профессии самые опасные для психикиЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. Самыми спокойными и уравновешенными оказались пилоты пассажирских самолетов и стюардессы, певцы и танцоры, организаторы развлечений и отдыха, а также спортсмены.

НЕКОГДА СТРАДАТЬ. Меньше всех страдали от депрессии работники металлургических цехов, шахтеры и строители дорог. Им, как оказалось, просто некогда рефлексировать и заниматься самоанализом.

 ФАКТОР РИСКА. Как оказалось, все профессии с высоким риском возникновения депрессии объединяет постоянная необходимость  общаться с клиентами или заказчиками, а также низкая физическая активность.

Источник: etcetera.media

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