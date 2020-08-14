Менять рацион нужно быстро: Названы признаки авитаминоза

Авитаминоз – это состояние, знакомое очень многим людям. Просто некоторые не знают, что те или другие признаки указывают на то, что организму не хватает витаминов и минералов. Поэтому стоит бить тревогу в том случае, если стали появляться тревожные признаки.

Кожа шелушится

Часто кожа начинает шелушиться в весенний сезон. Именно в это время организм испытывает самую острую потребность в витаминах. Об этом и свидетельствуют шелушения и повышенная сухость кожи. Чаще всего это говорит о нехватке витаминов группы В. Поэтому стоит весной пропивать витаминно-минеральный комплекс. Он поможет восполнить недостаток всех необходимых организму веществ, без которых он не может полноценно функционировать.

Кроме шелушения, часто возникают трещинки или даже язвочки на кожном покрове. Это свидетельствует о нехватке железа. Надо пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты, богатые железом.

Онемение конечностей и судороги

Если онемение не связано с тем, что человек долго находится в одном положении, значит, это связано с нехваткой витаминов. В частности, организм нуждается в кальции и калии. Если стали часто возникать судороги, то необходимо пропить магний.

Сухость волос и ломкость ногтей

Сухие волосы и ломкие ногти пытаются сказать человеку, что ему надо принимать витамины группы Н и группы В. Значит, в ежедневный рацион стоит включить орехи, в частности миндаль. Также источником данных витаминов являются яйца и цельное зерно.

Постоянная усталость и бледная кожа

Если человек чувствует постоянную усталость, у него нет желания что-либо делать, то вероятнее всего организму не хватает витамина В12. Ещё одним признаком нехватки этого витамина является бледная кожа. Поэтому стоит обратить внимание, если окружающие начали интересоваться, почему человек выглядит таким бледным. Это повод включить в рацион печень, лосось и сардины.

Повышенная слезливость и снижение зрения в сумерках

Если данные признаки присутствуют, то это свидетельствует о серьёзной нехватке многих витаминов в организме. В этом случае необходимо обратиться к врачу и начать своевременно употреблять необходимые витамины и минералы. Возможно, обойтись одним курсом не получится.

Организм сам подсказывает, в чём испытывает нужду. Поэтому нельзя пренебрегать данными признаками. Если есть хотя бы один признак, надо незамедлительно восполнить недостаток нужных витаминов и минералов. Только при полном балансе возможно хорошее самочувствие и здоровье.

Источник: golos.ua/

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