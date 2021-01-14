Метеозависимым: как погода влияет на ваше самочувствие

Замечали ли вы, что с бурей на улице к вам тоже приходит буря — плохое настроение, давление, головные боли, ломка костей? Все это и не только проявления метеозависимости. Любые изменения погоды способны повлиять на самочувствие людей, страдающих от данного недуга. Правда, считается, что это весьма субъективное понятие и в медицине нередко даже не рассматривалось всерьез.

Как погода влияет на людей с больными суставами

Особенно погода влияет на тех, у кого есть болезни суставов — артрит и артроз. Ученые объяснили, почему так происходит. Дело в том, что пониженное атмосферное давление приводит к тому, что внутрисоставная жидкость практически давит на сустав. То есть растягивает его и доставляет неудобства и болезненность. Опасно ли это? Точно не приведет

А вот для тех, у кого имеется аневризмы аорты, это чревато и опасно. Расширенный сосуд может лопнуть. Поэтому важно следить за давлением даже без изменений погодных услуг.

Для кого погода — опасный враг?

Как мы уже сказали, для людей с больными суставами. А также для тех, у кого нарушена работа сердца. Ведь из-за холодов возможен повышенный риск инфарктов. Пониженная температура влияет на сужение сосудов, спазмирование. Наибольшую опасность морозы представляют для пациентов с атеросклерозом.

Не стоит долго морозиться и тем, у кого имеется бронхиальная астма. Холод способен вызвать отек слизистой бронхов. Отсюда возможно удушье. Особенно опасно при насморке и других проблемах с дыханием.

На самочувствие способна повлиять и жаркая погода. Когда на улице выше +30 градусов, опасность наступает для тех, у кого атеросклероз головного мозга. У таких людей симптомами метеозависимости является вялость, усталость, но также повышена вероятность инсульта.

Людям с ожирением тоже непросто в жаркую погоду. Они много потеют и теряют воду, а значит увеличен риск обезвоживания. Пить больше воды в таком случае будет правильным решением.

Кружится голова и возникает слабость у людей с повышенным давлением. Поэтому следить за данным показателем следует при любой погоде.

Что же делать? Можно ли “отменить” метеозависимость? Вряд ли. Но необходимо придерживаться рекомендаций своего врача, находиться в тепле во время холодной погоды, а также придерживаться здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, умеренная активность, сбалансированное питание — все это способно лучшим образом сказаться на вашем самочувствии.

Источник: Новости Ю

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