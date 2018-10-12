Міфи і правда про кашель

Кашель може супроводжувати найрізноманітніші захворювання. А для правильного лікування важливо з’ясувати його причину.

Причин у кашлю може бути чимало : це і гострі респіраторні захворювання органів дихання ( ГРВІ) , і туберкульоз , і коклюш , і бронхіальна астма , і бронхіти , трахеїти , ларингіти і багато інших хвороб . Поширене також таке явище як « кашель курця » , нерідко кашель супроводжує алергії різного походження і може бути викликаний вдиханням дратівливих засобів . Але , незважаючи на все розмаїття причин , його викликають , спільним є те , що кашель – це частий супутник захворювань органів дихання і основний симптом цих хвороб.

Потрібно сказати , що часто кашель лікують неправильно , а пояснюється це тим , що єдино вірного підходу до його лікування бути не може , адже причини кашлю найрізноманітніші. Спробуємо розібратися , що є правдою , а що міфами , домислами або напівправдою .

Кашель – самостійне захворювання

Це неправильно , тому що як було сказано , кашель може бути симптомом цілого ряду захворювань. Тим більше невірно вважати , що кашель є вірусною інфекцією. Насправді це виглядає так : інфекція проникає у верхні , а потім і в нижні дихальні шляхи , що і провокує кашель.

Кашель сприяє очищенню організму

Вірно . Кашель допомагає дихальним шляхам очиститися від слизу, що скупчився . Тому дуже важливо вибирати правильні препарати для лікування кашлю , адже кашель треба лікувати , а не пригнічувати .

Лікувати можна тільки кашель

Ні. Лікуватися потрібно комплексно , оскільки усувати потрібно першопричину , адже якщо є кашель , значить , в бронхах є запальний процес . Тому крім протикашльових препаратів лікар призначить протизапальні засоби , інгаляції та ін. Тобто , при лікуванні кашлю необхідний комплексний підхід , а в ряді випадків і з застосуванням антибіотиків . Однак потрібно розуміти , що прийом антибіотиків спрямований не на лікування кашлю , а на знищення інфекції.

Вологий кашель ? Справа пішла на поправку !

А ось це правильно. На початку хвороби кашель зазвичай сухий , як би гавкаючий – такий не сприяє очищенню організму , а навпаки ще більше дратує слизову . Тому сухий кашель потрібно обов’язково перевести у вологий .

Кашель можна лікувати самостійно

Не варто . Краще звернутися до лікаря , який з’ясує причину стану і призначить правильне лікування. Фахівець також визначить характер кашлю , а від цього залежатиме вибір препаратів . Наприклад , сухий кашель слід лікувати протикашльовими засобами , які впливають безпосередньо на кашльовий центр , скажімо , лібексин . А от при вологому кашлі препарати цієї групи застосовувати не можна , оскільки вони перешкоджають евакуації мокротиння з дихальних шляхів. У цьому випадку будуть потрібні відхаркувальні засоби, що сприяють розрідженню мокротиння. Зазвичай такі препарати містять рослинні компоненти . У їх числі відомі всім мукалтин , пертусин , пектусин та ін.

Повторна консультація лікаря не вимагається

Це коли як . Якщо сухий кашель поступово перейшов у вологий , а через кілька днів зник , так само як і інші симптоми хвороби , то до фахівця можна не звертатися . Проте в тому випадку , коли кашель триває два тижні і більше, то з візитом до лікарні краще не затягувати. Так , рекомендується обов’язково звернутися до лікаря , якщо :

Тривалий кашель ( більше двох тижнів ) супроводжується підвищенням температури понад 37,5 градусів.

При кашлі спостерігаються напади задухи або буває задишка .

Мокрота зеленувата або з прожилками крові.

Напад кашлю може тривати більше години.

Спостерігається зміна голосу , слабкість , втрата ваги.

На кашель можна не звертати уваги – сам пройде

Ні в якому разі! Тривалий кашель , залишений без належної уваги і правильного лікування , може призвести до найсерйозніших наслідків . Наприклад , якщо не долікувати кашель при ГРВІ , то можна довести справу до пневмонії , а кашель при бронхіті з часом перейде в хронічну форму , що загрожує абсцесом легень і / або бронхіальною астмою . Загалом, само собою «не розсмокчеться ». Особливо важливо спостерігати за дітьми, які кашляють і ні в якому разі не запускати процес .

Найбільш безпечні та ефективні народні засоби

Це питання також слід обговорити з лікарем , оскільки не всі народні засоби від кашлю однаково корисні , а іноді можуть навіть зашкодити. Так , інгаляції з додаванням евкаліпта ( популярний засіб при лікуванні кашлю ) можуть ще сильніше дратувати слизову оболонку гортані. Інші народні засоби нерідко виявляються просто непотрібними – це знову-таки залежить від захворювання , його поточної стадії або ступеня занедбаності кашлю. Однак існує ряд лікарських фармацевтичних препаратів , основними компонентами яких є та чи інша рослина (наприклад , корінь алтея ) і ці ліки давно довели свою ефективність.

Однак , нагадаємо , що застосовувати їх потрібно в конкретних випадках , інакше вони в кращому випадку виявляться марними , а в гіршому можуть нашкодити. Нехай вас не бентежить повсюдна доступність цих лікарських препаратів в аптеках і той факт , що більшість з них відпускаються без рецепта – стратегію лікування кашлю повинен визначати тільки лікар. А підставою для її визначення є основний діагноз .

Источник:http://ukrhealth.net

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