Миф о женской многозадачности вреден: ученые объяснили, почему он возник

Оказывается, женщины ничуть не лучше мужчин способны переключать внимание с задачи на задачу. Исследования показали, что они просто выполняют больше работы.

Многозадачность традиционно воспринимается как сильное женское качество. Женщина умеет совмещать работу и вести домашнее хозяйство, находить баланс среди безумной смеси детских проблем, работы по дому, карьеры, организации встреч и семейных мероприятий.

Миф о многозадачности означает, что от матерей ожидается, что они «сделают все». Но новое исследование доказало, что мозг женщины на самом деле ничуть не лучше приспособлен к этому, чем мозг мужчины, пишет sciencealert.com.

Команда немецких ученых решила проверить, действительно ли женщины лучше переключают внимание, удерживают в памяти несколько задач одновременно и совмещают их выполнение. Результаты показали, что и женский, и мужской мозг справляется с такого рода нагрузкой плохо. Вывод экспертов однозначен: никто из нас не хорош в многозадачности. Это перегружает мозг и делает его работу менее эффективной.

Многозадачность – это выполнение нескольких независимых задач в течение короткого времени. Но человеческий мозг не может управлять несколькими видами деятельности параллельно. Ему нужно постоянно переключаться. Более того, когда две задачи похожи, они конкурируют за использование одной и той же части мозга, что делает многозадачность еще более сложной.

В новом исследовании немецкие исследователи измерили время реакции и точность выполнения заданий у мужчин и женщин. При этом участники должны были как обращать внимание на две задачи одновременно (одновременная многозадачность), так и переключать внимание с одной на другую (последовательная многозадачность). Многозадачность обоих видов снизила скорость и точность у участников обеих полов в одинаковой степени.

Но если женский мозг точно так же страдает от многозадачности, как и мужской, почему женщины выполняют большую часть домашней работы? И каковы последствия такого стереотипа?

Специалисты подчеркивают, что работающие матери сообщают о более плохом психическом здоровье, чем отцы. Они несут большую когнитивную нагрузку, связанную с организацией потребностей семьи – и это вредит их здоровью и тормозит профессиональную реализацию.

Женщины вовсе не супергерои, и дополнительная работа, которую они выполняют, это просто добавочная нагрузка, которую стоит разделять поровну.

К счастью, сегодня общество постепенно меняется, и все больше мужчин стремятся вносить равный с женщинами вклад в семью и воспитание детей.

Источник: rz.com.ua

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