Миф о заражении коронавирусом через пищу не подтвердился

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что у них нет доказательств того, что коронавирусная инфекция нового типа может распространяться через пищу. Об этом, со ссылкой на руководителя ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкла Райана.

Неделей ранее частицы коронавируса выявили в Китае в партии куриных крылышек, поступившей из Бразилии. Однако у людей, которые употребляли этот продукт (как и у их родственников), не была выявлена коронавирусная инфекция. Другой случай детектирования частиц коронавируса в еде произошел в китайской провинции Аньхой — здесь нашли партию зараженных креветок, привезенную из Эквадора.

По словам Марии Ван Керкхове, эпидемиолога и консультанта ВОЗ, власти КНР внимательно изучили возможность передачи COVID-19 через продукты питания. Была проведена масштабная проверка, которая охватила несколько сотен тысяч упакованных продуктов, однако обнаружить частицы вируса удалось всего на нескольких упаковках.

«У нас нет подтвержденной информации о передаче COVID-19 через пищу. Даже если частицы патогена присутствуют на упакованных продуктах, они разрушаются при термической обработке, которой сопровождается процесс приготовления пищи», — добавила Мария Ван Керкхове.

Источник: Новости Ю

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