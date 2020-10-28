Милла Йовович раскрыла бьюти-секреты

Милла Йовович, которая любит делиться полезной информацией, записала новый пост о своих секретах красоты. В этот раз звезда уделила внимание ночному уходу за кожей. Здесь есть как практические советы, так и рекомендации по конкретным продуктам. И первое правило, к которому актриса приучила себя относительно недавно — не спать на животе.

«Я не хочу, чтобы все мои замечательные продукты оказались на моей подушке, и привет, гравитация! Когда вы спите на животе, вы в конечном итоге выглядите утром, как расплавленная свеча, потому что вся жидкость стекает к вашему лицу. Я не могу выразить, как это важно! НА ЛИЦЕ НЕЛЬЗЯ спать! Это привычка, от которой мне пришлось избавиться, и теперь я не чувствую себя комфортно на животе, когда ложусь спать…», — рассказала звезда.

Что касается бьюти-продуктов, она обожает чередовать разные продукты, таким образом избегая привыкания и насыщая кожу всем необходимым ей. По словам актрисы, она обожает ретинол, витамин С и ночные увлажняющие маски.



Источник: Новости Ю

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