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Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", - сказал он.

"Основными заданиями совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрения в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований", - добавил министр.

 

Агентство Телевидения Новости

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