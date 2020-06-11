Мизхаэлю Шумахеру проведут уникальную операцию

Легендарному немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру проведут экспериментальную операцию с применением стволовых клеток.

Об этом сообщает сайт GrandPX со ссылкой на издание Contro Copertina.

По словам кардиолога профессора Филиппа Менаше, который якобы проводил лечение Шумахера в 2019 году, цель хирургического вмешательства - восстановление нервной системы пилота.

Специалисты отмечают, что лечение стволовыми клетками имеет огромный потенциал, но является не полностью изученным. Определить результат такой операции нельзя.

Напомним, что 31 декабря будет седьмая годовщина драматического инцидента во Французских Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике.

Ранее супруге гонщика пришлось продать личный самолет Михаэля, а также виллу чемпиона в Мерибеле за 30 миллионов евро, чтобы оплачивать услуги по восстановлению его здоровья. За процессом реабилитации следят 15 медиков.

Источник: golos.ua/

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