Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко був сьогодні на Харківщині

Сьогодні на Харківщину з робочим візитом завітав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє ХОВА.

Міністр представив педагогічному колективу Харківського національного медичного університету Валерія Мясоєдова — нового ректора, який напередодні став переможцем виборів.

Як розказав голова ХОВА Олег Синєгубов, була проведена нарада з керівниками кластерних та надкластерних лікарень області. Віктор Ляшко окреслив пріоритетні напрями фінансування, зокрема надання реабілітаційних послуг в умовах стаціонару.

Міністр оглянув хід реконструкції приймального та реабілітаційного відділень Харківської обласної лікарні. Тут буде встановлене коштовне сучасне обладнання, яке вдалося залучити при підтримці профільного Міністерства.

«У 2025 році стартує інноваційний для нашої країни проєкт – будівництво потужного підземного лікувального корпусу «Ковчег». Наразі розробляємо проєкт, в державному бюджеті-2025 передбачено перші 89 мільйонів гривень для його реалізації», – зазначив Синєгубов

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