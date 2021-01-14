Мобильные бригады теперь не выезжают к пациентам с COVID. Как это может повлиять на проведение тестов?

За прошедшие сутки в Харьковской области обнаружили 378 новых случаев коронавируса. Большинство из них - в Харьковском районе и городе Харьков, однако десятки человек заболели в других частях региона, в частности в Лозовском, Изюмском, Богодуховском, Купянском районах.

В Центре экстренной медицины и медицины катастроф говорят, в целом количество ковидных вызовов снизилась и уменьшилось время пребывания больного в карете "скорой". Если несколько месяцев назад людям приходилось ждать, когда освободится место в одной из опорных больниц, то сейчас медучреждения разгружены. Более того, еще не начал прием пациентов госпиталь ветеранов и не на полную мощность работает железнодорожная больница, там есть резервные койко-места.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицины и медицины катастроф:

Наша робота на сьогодні вже не потребує певного відліку часу для того, щоб знайти вільні ліжка, якісь віддалені лікарні. Сьогодні лікарні практично в кожному районі міста і в багатьох районних центрах області. Тож перевезення займає невеликий проміжок часу. В нас вистачає ресурсів, сил для того, щоб надати допомогу. Всі бригади оснащені кисневими апаратами.

Правда, в реанимации свободное место найти сложно, процент тяжелых больных существенно не снижается, отмечают специалисты. Кроме того, на Харьковщине вторые сутки регистрируют 14 смертей в результате осложнений от ковида. В областной администрации это связывают с тем, что люди из небольших сел и поселков обращаются за помощью врачей поздно, уже имея проблемы с дыханием или другие тяжелые осложнения. В регионе прогнозируют рост количества больных после завершения новогодних и рождественских праздников, следовательно, планируют увеличить объем тестирования. Но, сейчас и этим есть определенные проблемы, говорит заместитель главы ХОГА, Тарас Пастух.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

НСЗУ перестала контрактувати з 1 січня такі мобільні команди. Сьогодні, щоб отримати здати цей безкоштовний тест, люди повинні звертатися до своїх сімейних лікарів. Сьогодні МОЗ ставить нам завдання збільшити тестування, то ліквідація таких мобільних бригад може призвести, навпаки, до зменшення. тому що не всі люди, особливо старшого віку, мають можливість прийти в поліклініку і відстояти цю чергу.

Взятие мазков для тестирования теперь входит в обязанности медиков первичного звена, однако семейные врачи загружены работой и не всегда могут в течение дня принять всех пациентов с подозрением на коронавирус. Сейчас, в будни в Харьковской области проводят от 1700 до 2000 исследований. Это количество можно увеличить, уверены чиновники, если мобильные бригады специалистов снова смогут выезжать в районы. По этому поводу областные чиновники уже обратились в Министерство здравоохранения.

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