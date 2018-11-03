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Можно ли пить воду из-под крана в Харькове
В Харькове за 9 мес. 2018 г. исследовано 758 проб питьевой воды из централизованного водопровода. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Как отметили исследователи, 6,5% проб не соответствовало санитарно-химическим нормам. Установлено превышение предельно допустимых уровней:
цветности в 1,1-1,3 раза;
мутности в 1,4- 2 раза;
окисляемости - в 1,2-1,5 раза;
содержания кремния - в 1,4-2,1 раза;
железа - в 1,1-1,7 раза;
сульфатов - в 1,1 раза.
По микробиологическим показателям исследовано 1 тыс. 583 пробы, из них в 1,8% выявлены отклонения от нормативных требований.
Источник: sq.com.ua
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