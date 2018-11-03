Можно ли пить воду из-под крана в Харькове

В Харькове за 9 мес. 2018 г. исследовано 758 проб питьевой воды из централизованного водопровода. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Как отметили исследователи, 6,5% проб не соответствовало санитарно-химическим нормам. Установлено превышение предельно допустимых уровней:

цветности в 1,1-1,3 раза;

мутности в 1,4- 2 раза;

окисляемости - в 1,2-1,5 раза;

содержания кремния - в 1,4-2,1 раза;

железа - в 1,1-1,7 раза;

сульфатов - в 1,1 раза.

По микробиологическим показателям исследовано 1 тыс. 583 пробы, из них в 1,8% выявлены отклонения от нормативных требований.

Источник: sq.com.ua

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